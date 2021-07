Massimo Orlando, che ha legato la sua carriera soprattutto alla Fiorentina nella prima metà degli anni Novanta, ma che aveva avuto pure un passato da tesserato della Juventus, pur senza mai scendere ufficialmente in campo con la maglia bianconera, ha commentato la vittoria dell'Italia agli Europei sulle frequenze di Radio Toscana:

"Ad oggi, ritengo Federico Chiesa il miglior esterno d’attacco di tutta Europa. In difesa, invece, Chiellini e Bonucci sono un po’ anzianotti e non è scontato che arrivino ai Mondiali di dicembre 2022 con la stessa condizione avuta durante l’Europeo. A centrocampo e in attacco abbiamo dei giovani talenti che nei prossimi mesi potranno crescere e migliorare ulteriormente."