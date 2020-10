Pol Lirola, portato in Italia cinque anni fa dalla Juventus, si è imposto in Serie A prima nel Sassuolo e poi nella Fiorentina, nella quale milita tuttora e ha giocato con Federico Chiesa. Lirola ha parlato anche della situazione attuale del calcio italiano a Calciomercato.com: "Il calcio senza pubblico è una stortura, questo sport vive della passione dei tifosi e qui a Firenze lo sappiamo benissimo. Purtroppo al momento non ci sono alternative e dobbiamo convivere con questa situazione sperando di uscirne il prima possibile. Non so se l’assenza di pubblico influisca o meno sulla concentrazione, immagino dipenda dalle capacità di attenzione di ogni singolo calciatore, ma sicuramente i tifosi svolgono un ruolo cruciale, sia in termini di supporto che in termini di spettacolarizzazione dell’evento. Speriamo di poterli riabbracciare molto presto".