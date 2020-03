L'ex attaccante della Juventus Davide Lanzafame è intervenuto a Calciomercato.com raccontando cosa rappresentava Alex Del Piero per un giovane cresciuto nel settore giovanile bianconero come lui: "E' sempre stato la bandiera della Juve, è un ragazzo che negli allenamenti e durante le partite parlava poco ma dimostrava tantissimo. Da parte di un giovane come ero io ai tempi non c'era molto da chiedere, ma c'era da osservare l'atteggiamento che lui aveva. Noi giovani dovevamo essere bravi a riprendere la sua attitudine che aveva per gli allenamenti".