Ha giocato più di 600 partite, è arrivato a 40 anni difendendo ancora i pali della porta in Serie A, ora si ritira. Stefano Sorrentino, portiere ex Chievo, Torino, Varese, Palermo e Juventus, ha annunciato l'addio al giocato. A Sky Sport ha detto: "Ho avuto diverse offerte in questi mesi, ma nulla che mi avesse emozionato per questo do l'addio al calcio. Sono stato una persona fortunata perché ho avuto l'onore di giocare in Serie A da titolare per anni: ora è giusto fare così. Sono tornato a vivere a Torino e ho visto le mie figlie più serene, ho deciso di restare con loro e di fare un passo indietro. Preferisco lasciare in bellezza".



RONALDO - "Non mi ha mai segnato, ma io lo reputo il più forte in assoluto mai affrontato".