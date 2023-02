C'è chi crede ancora in. Moreno, a RBN, parla così del centrocampista argentino: “Anche un fuoriclasse assoluto come Zidane faceva inizialmente un po' di fatica, in questi casi si cerca di far stare il compagno in difficoltà il più tranquillo possibile, l'allenatore deve fare colloqui con lui e cercare di capire quali possano essere le problematiche che sta incontrando, senza dimenticare che indossare la maglia della Juventus non è uno scherzo, quella di dover vincere ogni partita è una responsabilità enorme”.