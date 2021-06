Ilyas Zeytulaev, uzbeko come Shomurodov, ha un passato nelle giovanili della Juventus, dove passò 4 anni a inizio anni Duemila: nella Primavera bianconera fu allenato da Gasperini e Chiarenza. Zeytulaev ha raccontato l'esperienza juventina a Grand Hotel Calciomercato: "Sono cresciuto tanto nella Juve, è stata un’ottima esperienza formativa. Ma mi era venuta nostalgia di casa, volevo tornare in Russia e non avevo pensato di farmi guidare bene dal club, che è sempre stato tra i più importanti d’Italia e d’Europa. Moggi aveva cercato di convincermi, ma io volevo andarmene e avevo sbagliato in pieno".



QUANTI EX JUVE - Zeytulaev continuò a giocare in Italia in ogni caso, nelle serie inferiori: ancora con Gasperini in diverse squadra. E poi con Maurizio Sarri, nel Verona in Serie C: "Quando Sarri arrivò, si presentò dicendo che tutti i giocatori con le scarpe colorate non sarebbero mai scesi in campo. Era molto rigido, ma era anche un’enciclopedia del calcio. Nel tempo, ha cambiato il suo modo di gestire lo spogliatoio e si vede: è tra i migliori al mondo".