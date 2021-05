Giancarlo Marocchi, ex centrocampista di Juventus e Bologna, ha parlato negli studi Sky della partita di ieri tra Juventus e Inter, finita 3-2 per la squadra di Pirlo tra le polemiche arbitrali. Questa la frase piuttosto forte pronunciata da Marocchi: "Se si potesse, gara da rifare... Ci sono giocatori tipo Giorgio Chiellini e Juan Cuadrado che sono inarbitrabili, sono alla costante ricerca di un vantaggio arbitrale".



Della Juve inallenabile aveva già parlato Maurizio Sarri dopo la sua difficile esperienza bianconera. Dei giocatori juventini inarbitrabili non aveva ancora parlato nessuno.