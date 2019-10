Due stagioni sulla panchina della Juve per Claudio Ranieri, che dal 2007 al 2009 ha portato i bianconeri al terzo posto in classifica. L'ultima esperienza dell'allenatore è stata sulla panchina della Roma che aveva scelto lui per sostituire Di Francesco nel marzo scorso. Ora Ranieri può tornare in corsa: dopo essere stato accostato al Milan, che alla fine ha preso Pioli, secondo La Gazzetta dello Sport l'ex tecnico della Juve è uno dei candidati per la panchina della Sampdoria.