Vi ricordate di, quel giovane difensore o terzino danese che giocò diverse partite nella Juventus di Delneri? Oggi quel giocatore è un po' meno giovane, ma neanche vecchio: ha 29 anni e gioca sempre in Italia, in Serie B, nella Ternana. E oggi Sorensen ha contribuito a regalare alla squadra umbra, allenata da Cristiano Lucarelli, la sua prima vittoria in questo campionato di B. Ha sbloccato lui, infatti, con uno stacco di testa imperioso su cross di Partipilo, il match vinto 3-1 dalla Ternana sul Parma. Sì, questo gol Sorensen l'ha segnato a un suo prestigiosissimo ex compagno alla Juve, oggi esperto portiere del Parma, di nome Gigi Buffon.