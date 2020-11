Così Alessio Tacchinardi in un commento sul campionato cadetto ai microfoni di ​SerieBnews.com: "Credo molto nel Brescia. Anche perché ho tanta stima di Cellino, come presidente e come persona. L’anno scorso mi è dispiaciuto molto per come è andata a finire. Anche io avrei preso Balotelli, per farlo diventare il Re di Brescia. E invece… Mario, purtroppo, non ha reso quanto ci si aspettava e questo ha pesato troppo sul rendimento del club. Cellino, però, è un testone, uno che non si arrende mai e che gioca per vincere, e sono sicuro che le rondinelle riusciranno a dire la propria, anche quest’anno".