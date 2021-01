Non vorrei essere blasfemo,ma lanci di 40 metri precisi, come quello di ieri, qualche tempo fa lì faceva spesso un giocatore con l’altra maglia.Senza paragoni, solo il gesto tecnico. pic.twitter.com/tMEw25O4Sz — Aldo Serena (@Aldito11) January 18, 2021

L'ex bianconeroha commentato la gara tra Inter e Juventus, evidenziando il lancio di Bastoni per il raddoppio di Barella: "Non vorrei essere blasfemo - ha scritto Serena sul suo profilo Twitter - ma lanci di 40 metri precisi, come quello di ieri, qualche tempo fa lì faceva spesso un giocatore con l’altra maglia. Senza paragoni, solo il gesto tecnico". Il riferimento è all'ex numero dieci Michel Platini, del quale Serena ha pubblicato anche una foto.