Nella carriera di Adrian Mutu c'è anche una stagione e mezza alla Juventus: preso nel gennaio 2004, debuttò solo nell'ultima giornata di campionato a causa della squalifica per doping; la stagione successiva andò meglio e a fine anno andò alla Fiorentina. Oggi, l'ex attaccante è diventato allenator e ct della Romania Under 21. Presto però potrebbe sedersi sulla panchina di un club romeno: secondo Digisport infatti la società avrebbe individuato in lui il profilo giusto per sostituire Popescu.