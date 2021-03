C'è un ex giocatore della Juventus che può diventare un vero e proprio protagonista del prossimo mercato: si tratta di Kingsley Coman, che i bianconeri avevano preso a zero dal Psg per poi rivenderlo al Bayern Monaco. E proprio con i tedeschi si sta mettendo in luce, attirando su di sé gli occhi della Premier League: secondo il Daily Mail infatti Coman piace a Manchester United e Chelsea, che in caso di cessione di Pulisic potrebbe affondare il colpo sull'ex juventino.