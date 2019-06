Luigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha rilasciato dichiarazioni a sorpresa sulla panchina bianconera, occupata da ieri da Maurizio Sarri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sarri non era la prima scelta della Juventus? Io credo che il club bianconero non abbia mai cercato allenatori come Pochettino, Deschamps e simili. Loro avevano solo un nome in mente. Mi riferisco a Pep Guardiola, ora al City. La Juventus ha preso Sarri solo perché non poteva ingaggiare Guardiola. Maurizio, per fare bene, deve essere più elastico: non può contare solo su 13, 14 calciatori come ha fatto in passato".