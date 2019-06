Marco Baroni, ex allenatore della Juventus Primavera, ha parlato a sorpresa del futuro della Serie A ai microfoni di Radio Marte: "Con l’avvento di Conte, l’Inter può fare uno scatto importante, ma la Juve è ancora avanti a tutte. Poi, mi aspetto qualcosa in più dal Napoli che però, va detto, al primo anno di Ancelotti non ha fatto male perché non era facile per nessuno aprire un nuovo ciclo. Il Napoli ha tanti bravi giocatori in attacco e migliorare quel reparto non è facile per cui o vai a prendere un top player affermato oppure resti così perché Milik è un ottimo elemento. Il futuro? Auguro al Napoli di vincere lo scudetto, io invece ho bisogno di una sfida importante e se ci saranno i presupposti, ritornerò sul campo e non vedo l’ora".