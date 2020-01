L'ex allenatore della Juventus Marcello Lippi ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Gr Parlamento: "Il messaggio per le inseguitrici, che sono Inter e Lazio, è che non devono mollare: c'è ancora la possibilità di lottare per questo obiettivo così importante. La Juve, a parere mio, non ha avuto l'approccio mentale giusto, forse perché ha visto Inter e Lazio pareggiare prima e pensare che, considerando il momento non brillantissimo del Napoli, avrebbe risolto la partita con i suoi campioni".