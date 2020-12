Oggi è protagonista in Serie A tra i pali della Sampdoria, ma Emil Audero non dimentica dove è cresciuto: "Sono affezionato alla Juventus, lì sono diventato uomo e calciatore. Mi fa piacere vedere Pirlo sulla panchina bianconera - ha detto il portiere a Radio Sportiva - diciamo che siamo stati 'compagni di squadra', tra virgolette. E' un allenatore che ha voluto rischiare mettendo in mostra però anche delle novità positive. Sono contento per Andrea, e sono sicuro che come allenatore ha ancora tanto da dare alla Juve".