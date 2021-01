Intervenuto a Sky Sport, l'ex difensore dell'Inter Fabio Galante ha presentato la sfida tra Inter e Juventus in programma domenica sera alle 20.45 a San Siro: "La Juventus è la favorita per lo scudetto, ma adesso non può più sbagliare perché l'Inter non ha le coppe e punterà tutto sullo scudetto. Chi vincerà lo scontro diretto avrà sicuramente più fiducia in se stessa. Quando si avvicinava il giorno della partita, Moratti sentiva più la gara con la Juve che il derby col Milan, basta questo per capire l'importanza del big match".