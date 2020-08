L'ex centrocampista dell'Inter Benoit Cauet ha parlato della prossima sfida scudetto tra Juventus e Inter: "I nerazzurri hanno scelto un allenatore vincente come Conte per ricominciare a conquistare trofei - ha spiegato Cauet ai microfoni di Radio Sportiva - Vincere aiuta a vincere, così l'Inter potrebbe avvicinarsi ancora di più alla Juventus nella lotta per lo scudetto". Conte intanto domani sfiderà il Siviglia nella finale di Europa League.