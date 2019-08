Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di Romelu Lukaku e Mauro Icardi: "Lukaku? È un giocatore che mi piace tantissimo, il classico attaccante moderno che fa reparto da solo. Tecnicamente è bravo, attacca la profondità, è completo ed è un grande acquisto. Da tifoso interista aver preso Lukaku è una cosa incredibile. Dzeko e Lukaku sono bravi anche a fare assist, nonostante la loro mole fisica. Due così sarebbero fastidiosi per le difese, perché sono imprevedibili e hanno fisicità. Icardi? Il suo valore non si discute e ha sempre fatto gol. Andava gestito meglio la cosa a monte, sono andati allo scontro e adesso è giusto che vada via perché all'Inter non c'è più spazio. Per lui sarebbe un peccato restare all'Inter. Vedo difficile lo scambio con Dybala, ma non impossibile: dipende dalle società e dai giocatori".