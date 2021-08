Ex portiere di Serie A, anche riserva dell'Inter per qualche anno, ma lo ricordiamo pure come titolare nella Sampdoria,a Sportitalia ha detto la sua sul colpo Kaio Jorge da parte della Juventus: "Giocatore giovane, di grandissime prospettive. Bisognerà vederlo, ma obiettivamente a queste cifre è un ottimo affare.Sicuramente non è il giocatore che arriva e sarà subito di impatto, però nell'ottica di ringiovanire e di abbassare anche il tetto ingaggi, è un'operazione intelligente e lungimirante".".