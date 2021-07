Dopo una sola stagione in Serie A,ha lasciato l'Inter per tornare in Inghilterra. Corteggiato anche dal Watford - suo ex club e squadra per il quale fa il tipo - alla fine l'esterno ha deciso di sposare il progetto dell'Aston Villa. E ai microfoni di Talk Sport l'ex giocatore nerazzurro ha spiegato il perché ha voluto lasciare l'Inter: "Appena ho saputo dell'interesse dei Villans ho subito voluto andare via dall'Inter, ho detto al mio agente di riportarmi indietro".