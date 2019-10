Zé Elias, ex attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Estadao in Brasile del derby d'Italia perso dai nerazzurri contro la Juventus: "Non dirò che è stata buona la sconfitta per la Juventus, ma è stata importante nel processo di ricostruzione. Il risultato servirà a mostrare ciò che deve ancora essere fatto, è stato un avvertimento per l'Inter. Ma credo che sia stato anche un avvertimento per la Juventus, che ora sa che l'Inter può già addensare il brodo".