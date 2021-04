Stasera si gioca Porto-Chelsea, quarto di finale di andata di Champions League. In conferenza stampa ha parlato anche Mateo Kovacic, centrocampista dei Blues londinesi ex Inter. Tra le dichiarazioni del centrocampista croato, anche questa considerazione che sfiora la Juventus: 'Il nostro sorteggio è stato tosto, il Porto è una buona squadra e l'abbiamo visto contro la Juve. Sono riusciti a eliminare un avversario forte, dimostrando grande spirito di squadra. Sono abituati a lottare, per questo contro di loro sarà una partita difficile. Come ogni match di Champions, del resto'.