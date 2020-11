A pochi minuti dalla sfida tra Real Madrid e Inter, l'ex attaccante nerazzurro Nicola Ventola ha svelato il metodo di Conte: "Vuole far diventare l'Inter un top club, e vuole farlo osando. Non credo che uno come lui cambierà le sue idee nei momenti di difficoltà, Conte parte per dominare. Lui e Zidane sono stati grandi giocatori, Antonio aveva più personalità e il francese tecnica e intelligenza. Sono due allenatori nati per vincere e che giocato un calcio offensivo".