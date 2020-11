1









L'ex interista Sandro Mazzola ha parlato a Il Giornale del futuro di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter: "Sarebbe un errore grave lasciarlo andare via. Può darsi abbia bisogno di tempo per capire meglio l'Inter perché non è mai facile. Io aprirei un ciclo con lui in panchina, ma molto dipenderà da questa stagione. E' un allenatore che mi piace e penso sia ancora presto per parlare di un eventuale sostituto, non me la sento si sbilanciarsi così tanto".