L’ex centrocampista dell’Inter Ze Elias ha parlato del brasiliano Arthur, nuovo acquisto della Juve per la prossima stagione: “Nel Barcellona doveva fare il ruolo do Xavi - ha detto a Radio Music television - far girare velocemente il pallone e dare ritmo alla gara. Ma ho visto che si è lasciato un po’ andare. In Serie A sarà più complicato, perché non ci sono tanti spazi e le marcature sono strette. Forse il trasferimento è legato al fair play finanziario, ma per giocare in Italia, e alla Juve, deve cambiare mentalità”.