Tante squadre hanno ottimi, anche grandissimi portieri. Ma solo la Juventus ha Gianluigi Buffon, 'il numero 1 dei numeri 1' come ama definirlo il radiocronista Francesco Repice. Un modello per ogni interprete del ruolo, anche per chi è stato protagonista dei trionfi di un'acerrima rivale della Juve come l'Inter. Ecco le parole di Julio Cesar, uno degli 'eroi del Triplete', alla Gazzetta dello Sport: "Sono diventato un portiere migliore grazie a Buffon. Tanto più da quando sono arrivato in Italia, per me Gigi è stato un esempio e anche una straordinaria motivazione vivente, sono cresciuto ogni giorno seguendo la sua lezione."