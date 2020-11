Intervenuto ai microfoni di Tutti convocati su Radio 24, l'ex centrocampista della Juventus Giancarlo Marocchi ha parlato del momento negativo di Paulo Dybala: "Ogni squadra deve avere la sua logica, e Dybala al momento non ne fa parte. Se stesse facendo bene potrebbe venire anche un dubbio, ma in questo modo né si sa dove in che ruolo può essere schierato in campo, né tantomeno ci sarà la fila fuori dalla sede della Juventus per comprarlo".