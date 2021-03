Discutendo dell'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto negli studi di Sky Sport Alessandro Costacurta ha detto la sua sul fuoriclasse portoghese della Juve: "Ronaldo è stato messo molto sul banco degli imputati soprattutto per quella barriera sulla punizione del Porto ai supplementari. Forse sia lui che Messi, eliminati entrambi in questi ottavi di Champions, hanno più bisogno della squadra intorno a loro in questo momento. Ma quell'immagine di lui che si gira in barriera è proprio brutta da vedere per chi ha fatto calcio, è grave."

SULLO SCUDETTO - "Credo che lo scudetto lo vincerà l'Inter, è abbastanza chiaro anche dalla condizione. In questo momento il Porto è più forte della Juve. Se la Juve d'ora in poi inizierà a vincere e convincere e a far vedere qualcosa dal punto di vista di gioco, non è indispensabile che arrivi prima".