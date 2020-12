Ruud Krol è stato uno dei più grandi difensori della storia, e in Serie A lo abbiamo ammirato con la maglia del Napoli. Era un'altra epoca, un altro calcio. Un'epoca che è tornata prepotentemente alla ribalta nell'ultimo mese con le morti di Diego Armando Maradona e Paolo Rossi. Interpellato a Radio Kiss Kiss Krol ha ricordato sia Maradona che Rossi, ma ha anche parlato di un suo connazionale (olandese) in forza alla Juventus: "Matthijs De Ligt come me? Un difensore che deve prendere molta corsa, per il futuro sicuramente. L'anno scorso i primi mesi alla Juve non sono stati buoni, in Italia ed Olanda si gioca in maniera diversa".