Quando gli viene chiesto chi è il calciatore più forte visto in azione, Roberto Carlos non ha dubbi: "Ronaldo è stato il migliore, non ci sarà mai più un altro 'Fenomeno' come lui. Né Neymar, né Cristiano e né Messi. Ronnie è unico, il migliore". L'ex terzino si riferisce al brasiliano ex Inter, suo compagno a Real Madrid e in nazionale. "“Credo che per quelli della nostra generazione fosse più difficile segnare - continua Roberto Carlos - All’epoca tutto era più fisico e gli attaccanti erano meno protetti. Ma lui poteva fare qualsiasi cosa. Ronaldo impressionava in allenamento".