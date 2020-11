Ospite negli studi di 90° Minuto, l'ex terzino Manuel Pasqual ha analizzato l'importanza di Ronaldo nella Juve: "E' fondamentale per la squadra. Quando era stato bloccato dal Covid, senza di lui i bianconeri hanno conquistato solo una vittoria, due pareggi e una sconfitta col Barcellona. Non sono numeri da una squadra prima della classe". Il pensiero è chiaro, senza Ronaldo la Juventus si ridimensiona e non è più una big, secondo l'analisi di Pasqual.