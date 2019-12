Mario Gomez, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa del Var, dopo che gli sono stati annullati cinque gol in tre partite giocate in campionato finora. Queste le sue dichiarazioni a sorpresa: "Il VAR è una merda. Forse gli arbitri mi stanno facendo scontare tutto quello che ho fatto in venti anni di carriera".