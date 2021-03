Queste le considerazione sulla Juventus di Andrea Pirlo da parte di Massimo Ambrosini, suo ex compagno da giocatore nel Milan, che si è così espresso a Il Giornale: "Pirlo ha ereditato una squadra che ha vinto tutto quello che si poteva vincere ma ha cercato di puntare tutto sulla coerenza di proseguire il progetto tecnico ben definito. Ha l'enorme attenuante di avere avuto un mare di infortuni importanti come Dybala, Chiellini per gran parte della stagione, Arthur, Cuadrado, Bonucci e altri ancora. La stagione non è ancora finita ma penso che Pirlo abbia dovuto affrontare un mare di problemi fino a questo momento".