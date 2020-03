L'ex attaccante - tra le altre - del Bari Vitali Kutuzov, è stato una delle persone a vivere il Cristiano Ronaldo ragazzo. Ai tempi dello Sporting Lisbona, prima che diventasse fenomeno e che il suo marchio CR7 facesse il giro del mondo. Kutuzov racconta ai microfoni di Calciomercato.com il segreto del portoghese per arrivare così in alto: "La cosa fondamentale è il suo lavoro, a cui si sono aggiunte le persone che ha trovato. Senza di loro non diventava il campione che è, anche se già da piccolo aveva qualità importanti. Poi è arrivato sulle stelle, facendo sacrifici e sfruttando le qualità di madre natura".