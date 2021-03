1









John Obi Mikel, ex centrocampista nigeriano del Chelsea, ha raccontato a The Athletic il suo rapporto difficile, per non dire inesistente, con Antonio Conte: "Ero stato convocato dalla mia nazionale per partecipare alle Olimpiadi, per me era un sogno. Quest'uomo ha varcato la soglia da 5 minuti e mi dice che devo scegliere: se fossi andato alle Olimpiadi non avrei fatto più parte del Chelsea. Io avevo parlato col club, che rispettava la mia scelta sapendo tutto quello che avevo fatto per loro. Così andai a Rio 2016 e al mio ritorno fui realmente punito: non fui mai convocato da Conte."



ROTTURA DEFINITIVA - "La cosa divertente è che appena prima che si aprisse la finestra di calciomercato di gennaio è venuto da me e mi ha detto: 'Voglio un incontro con te'. Questo dopo avermi fatto allenare da solo per mesi, trattando così un giocatore che era stato al Chelsea per molto tempo! Quando ha cercato di incontrarmi, mi ha detto: 'Proviamo a fare pace, avrò bisogno di te nella squadra'. Io ho pensato: 'Stai scherzando?! Dici sul serio?!'. Sapeva che volevo andare via. Mi alzai e uscii dalla stanza. Non puoi mancare di rispetto così a un essere umano. Non vedevo l’ora che il mercato si aprisse per andare via. Ho parlato con la dirigenza dicendo che avrei dovuto assolutamente andarmene. E hanno accettato, hanno capito".