Giampaolo Pazzini, nel suo lungo collegamento con Sky Sport di oggi pomeriggio, ha menzionato la Juventus non solo per il gran gol segnato in un Fiorentina-Juve nel 2005, ma anche per commentare il momento attuale: "La Juventus ha ricostruito e per me sulla carta è ancora la più forte. Deve un attimino ritrovare quella cattiveria di vincere. Le squadre che poi vincono lo scudetto hanno un aspetto cinico che forse la Juventus ancora non ha". Pazzini si è appena ritirato dal mondo del calcio, dopo aver vestito, tra le altre, le maglie di Inter e Milan.