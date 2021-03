Per il Cagliari, alla disperata ricerca di punti salvezza, non è una partita come le altre. È la sfida alla Juventus! E L'Unione Sarda ha intervistato un'ex bandiera della squadra sarda come Gigi Piras. Ecco cos'ha detto Piras sul match in programma domani alle ore 18 alla Sardegna Arena: "Mi aspetto una Juve incattivita per l'uscita dalla Champions. Ci attaccheranno, noi però potremmo cercare di renderci pericolosi difendendo e coprendo gli spazi, sfruttando il contropiede. Anche un pari andrebbe benissimo". La Juve invece ha l'obbligo della vittoria.