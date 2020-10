L'ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso ha parltato della situazione di Federico Bernardeschi, appena rientrato in gruppo dopo più di un mese: "Il fatto che stiamo ancora qui a parlare del ruolo nel quale deve giocare, oggi che ormai ha 26 anni, deve farci riflettere. Bernardeschi è un giocatore di talento e forza fisica, ma che ha bisogno di giocare titolare in una squadra per affermarsi, non di essere un'alternativa nella Juve. Può fare tutta la fascia perché ha gamba e forza per attaccare, ho qualche dubbio in più sulla fase difensiva. Non credo possa fare l'attaccante esterno perché avrebbe meno campo davanti".