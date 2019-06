Fernando Mendes - che da difensore a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 ha giocato con le maglie di Sporting Lisbona, Benfica, Boavista e Porto - ha detto la sua sul futuro di João Felix. Sull’attaccante classe ’99 si è mossa anche la Juventus, ma negli ultimi giorni ad insistere è stato soprattutto l’Atlético Madrid. Per l’ex nazionale portoghese, tuttavia, il Wanda Metropolitano non sarebbe la destinazione adatta per il gioiellino del Benfica. “Non penso che possa trionfare in quel club”, spiega Mendes alla televisione lusitana CMTV: “Non dico che all’Atlético Felix non potrebbe migliorare, ovviamente può farlo, ma penso che abbia più possibilità di diventare un grande giocatore al Benfica. Lo stile di gioco di Simeone… vedi l’Atlético e sembra che i giocatori di qualità siano imprigionati”.