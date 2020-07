Xavi Hernandez, leggenda del Barcellona, allenatore dell’Al Sadd, è positivo al coronavirus. Lo dice lo stesso tecnico spagnolo, dato da molti come prossima guida tecnica del Barcellona, affidando le parole ai propri social: “Sono risultato positivo al Coronavirus dopo aver effettuato il tampone. Oggi non sarò in grado di unirmi alla mia squadra per il ritorno in campo. David Prats sarà al mio posto come capo dello staff tecnico. Qualche giorno fa in particolare sono risultato positivo all'ultimo test COVID19. Fortunatamente mi sento bene, ma rimarrò isolato fino a quando non sarà tutto chiaro. Quando i servizi sanitari lo permetteranno, sarò molto ansioso di tornare alla mia routine quotidiana e di lavorare con i miei ragazzi. Statemi bene e ci vediamo presto in campo”.