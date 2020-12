Domani sera la Juventus fa visita al Barcellona al Camp Noi per l'ultima partita del girone di Champions League. All'andata, il 28 ottobre, il Barça inflisse un 2-0 ai bianconeri in un match emblematico della strada che ancora deve fare la squadra di Pirlo per tornare al livello delle migliori d'Europa. Eppure, c'è chi non la pensa così: un grande ex blaugrana come Cesc Fabregas, che nella sua intervista a Tuttosport afferma "All'andata il Barcellona ha giocato molto bene, ma è stata una partita più equilibrata di quanto ho sentito dire in giro... A Morata sono stati annullati tre gol millimetrici...".