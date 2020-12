L'ex centrocampista del Barcellona Cesc Fabregas, oggi in Ligue 1 con il Monaco, ha parlato della gara d'andata tra Juve e Barcellona allo Stadium poco più di un mese fa: "Il Barça aveva giocato bene, ma è stata una partita molto più equilibrata di quanto si è detto nei giorni successivi - ha detto a Tuttosport - hanno annullato tre gol millimetrici a Morata". Domani la Juve cerca la rivincita e proprio Alvaro è tornato tra i convocati dopo aver saltato il derby in campionato per squalifica.