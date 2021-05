Fabrizio Ravanelli, grande ex attaccante della Juventus e opinionista fisso di JTV, ha parlato a Sportmediaset della principale rivale della Juve nel calcio italiano: "L'Inter avrà una grande chance per andare avanti in Champions League. Ci sarà l'entusiasmo e la voglia anche di Simone Inzaghi di far bene. Dopo aver vinto lo scudetto con Antonio Conte, l'Inter può aprire un ciclo con Inzaghi e ha delle buone chance di andare avanti".

Inzaghi non lo è ancora ufficialmente, ma è de facto il nuovo allenatore nerazzurro.