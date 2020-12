"Pirlo ha bisogno di un giocatore come Ronaldo, perché con lui si vincono subito le partite". A parlare è l'ex attaccante, tra le altre anche della Juventus, Bobo Vieri, che in una diretta Twitch ha parlato dell'importanza del portoghese in questa Juve: "Senza Cristiano non si vince. Per Andrea, al primo anno da allenatore, è sicuramente meglio poter schierare CR7 che non averlo a disposizione. Poi magari, con il passare del tempo e partita per partita, l'allenatore riuscirà a far giocare la Juve come vuole lui".