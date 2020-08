L'ex attaccante dell'Atalanta Glenn Stromberg ha parlato a Sky Sport del suo connazionale ed ex atalantino Dejan Kulusevski, che nella stagione 2020-21 vestirà la maglia della Juventus: "Quando si arriva in grosse squadre come la Juve bisogna fare di più, non basta fare ciò che si è fatto per arrivarci. Ma il ragazzo ha una grande fiducia in se stesso, ha voglia, non vuole mollare mai. Farà molto bene". Nei giorni scorsi sono già uscite su Instagram le prime foto di Kulusevski con una maglietta bianconera.