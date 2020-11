In estate c'è stato uno switch nell'attacco della Juventus, con l'arrivo di Alvaro Morata al posto di Higuain. La Juve ci ha guadagnato? Verrebbe da dire di sì a leggere i numeri, ma non solo per le statistiche: "Oltre a finalizzare, Morata crea più spazi svariando di più in attacco rispetto a Higuain - ha detto l'ex allenatore Mario Beretta a Sky Sport - E' meno egoista dell'argentino, e si mette più spesso al servizio dei compagni".