Il mercato potrebbe spalancare le porte a Douglas Costa. L'esterno brasiliano della Juve potrebbe partire se dovesse arrivare l'offerta giusta. La società non ha dubbi sulle qualità del brasiliano, a non convincere però è la condizione fisica del giocatore, che anche quest'anno ha saltato molte partite per infortunio. Su Douglas ha messo gli occhi Pep Guardiola, che l'ha già allenato al Bayern Monaco ed è pronto a sfidare il Psg per un testa a testa che potrebbe portare circa 40/50 milioni bonus compresi nelle casse della Juve.