Se da una parte c'è un Cristiano Ronaldo al centro del mercato - ma più passa il tempo e più la sensazione è che rimanga a Torino - e fuori dal campo nell'ultima amichevole in famiglia contro l'Under 23, tra post criptici sui social, critiche e nasi storti,. Se non basta la grande stagione fatta l'anno scorso (uno dei pochi a salvarsi in un'annata negativa) e l'Europeo da protagonista, il classe '97 si sta preparando per dare ancora di più ed essere protagonista in maglia bianconera.- Chiesa è una delle certezze della Juve del presente e del futuro. Lui insieme a De Ligt e Kulusevski, nella testa del presidente e dei dirigenti sarà uno dei punti fermi della squadra del domani.. E' un giocatore in grado di spaccare la partita da un momento all'altro, può trovare il guizzo decisivo se la squadra è in difficoltà e se gli lasciano spazio parte come un treno. E poi non lo fermi più.- Nel debutto di campionato a Udine una maglia da titolare sarà senza dubbio la sua: si piazzerà lì, sulla fascia destra nel tridente d'attacco; pronto ad arrivare sul fondo per metterla in mezzo o accentrarsi verso la porta e buttarsi nello spazio.come racconta La Gazzetta dello Sport, per non dare punti di riferimento all'avversario e in fase difensiva dovrà fare il quarto di centrocampo.- Un doppio ruolo grazie al quale Federico può crescere ancora di più: "E' giovane e deve capire che per vincere i campionati devi mettere quel qualcosa in più - ha detto Allegri -. Ma è un ragazzo intelligente, ha qualità straordinarie. La qualità migliore è quella realizzativa: Federico tira tanto in porta ed è bravo nell’uno contro uno". Punta e va, ma occhio alla fase difensiva. Chiesa è nelle mani di Allegri, per diventare un top player.